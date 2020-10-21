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21 Ekim 2020 Çarşamba 13:16:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 13:16:00

THY Kasım ayı uçuş planını açıkladı

Kaynak: DHA

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Koronavirüs nedeniyle 11 Haziran itibariyle yurt dışı uçuşlarına kademeli olarak başlayan Türk Hava Yolları'nın (THY) Kasım ayı uçuş planı belli oldu. Bu kapsamda THY, Kasım ayında Hindistan, Arjantin, Kolombiya ve Suudi Arabistan'a tarifeli seferler başlatmayı planlıyor.

Salgın nedeniyle bir süre uçuşlarını askıya alan ve 11 Haziran’da yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak yeniden başlatan THY, belirlenen ülkelere seferler başlatmayı planlamaya dahil ederken, mevcut gerçekleştirilen seferlerde ise frekans artışına gidilecek. THY resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kasım ayında; Aşkabat, Cezayir'de Hourai, Konstandin ve Vahran, Kolombiya'da Bogota, Suudi Arabistan'da Damman ve Riyad, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, Irak'ta Süleymaniye ve Basra, İran'da İsfahan ve Süleymaniye, Arjantin Buenos Aires, Dubai, Rusya'da Krosnador, Fas'ta Marakeş, Yunanistan'da Selanik, Moğolistan'da Ulanbator ve Tanzanya'da Zanzibar seferlerin yapılması planlanıyor.

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