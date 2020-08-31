THY, İstanbul-Denizli uçuşu nedeniyle 12 yolcunun karantinaya alındığı iddialarını yalanladı
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bahsi geçen uçuşta böyle bir vakanın yaşanmadığı kaydedildi.
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Denizli uçuşunda seyahat eden ve Kovid-19 tanısı konulan bir yolcu nedeniyle 12 yolcunun karantina altına alındığı bilgisinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı haber mecralarında, TK2578 sefer sayılı İstanbul-Denizli uçuşumuzda seyahat eden ve Kovid-19 tanısı koyulan bir yolcumuz nedeniyle 12 yolcumuzun karantina altına alındığı bilgisi paylaşılmıştır. Bahsi geçen uçuşumuzda böyle bir vaka yaşanmamış olup haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
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