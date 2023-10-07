THY duyurdu: Tel Aviv yolcularına iptal ve erteleme hakkı tanındı
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY), Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırılar nedeniyle Tel Aviv çıkışlı ve varışlı yolculara ücretsiz iptal ve erteleme gibi ilave haklar tanındığını bildirdi.
THY'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Tel Aviv (TLV) seferlerini etkileyen olaylar nedeniyle bugün ve daha önce düzenlenen biletler için 7-9 Ekim'deki THY veya AnadoluJet'in tüm Tel Aviv seferlerine kayıtlı yolculara ücretsiz iptal, erteleme ve rezervasyon değişikliği gibi ilave haklar tanındığı ifade edildi.
Bu tarihlerde Tel Aviv varış ve çıkışlı tüm THY veya AnadoluJet seferleri için ücretsiz iade işlemlerinin 9 Ekim Pazartesi gününe kadar yapılabileceği ifade edilen açıklamada, herhangi ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletlerin geçerliliğinin 30 Kasım'a kadar uzatılabileceği bilgisi yer aldı.
Açıklamada, söz konusu işlemler için detaylı bilgiye THY'nin "https://www.turkishairlines.com/tr-int/tel-aviv-seferlerimiz-icin-yolcu-haklari" adresinden ulaşılabileceği bildirildi.
Bu arada, THY uçuşları Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı kaynaklı sorunlar nedeniyle gecikmeli yapılıyor.
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