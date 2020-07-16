THY, Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren ikinci havayolu oldu
Kaynak: DHA
KORONAVİRÜS nedeniyle yurt dışı seferlerini askıya alan ve 11 Haziran'dan itibaren yurt dışı uçuşlarına tekrardan başlayan Türk Hava Yolları (THY) dün gerçekleştirdiği 568 uçuşla Avrupa'nın en fazla uçuş yapan ikinci havayolu şirketi oldu.
Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"15 Temmuz tarihinde İstanbul Havalimanı, 421 uçuşa ev sahipliği yaparak Avrupa'nın en yoğun havalimanları içerisinde dördüncü sırada yer aldı. Aynı gün 568 uçuş gerçekleştiren THY ise Avrupa'nın en fazla uçuş gerçekleştiren ikinci havayolu oldu" denildi.
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