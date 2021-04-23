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23 Nisan 2021 Cuma 12:25:00 - Güncelleme:23 Nisan 2021 Cuma 13:15:00

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Kırmızı Bültenle aranacak

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Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer'in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk'tan iadesi için işlem başlattı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına Kırmızı Bülten yayımlanması ve Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakı iletti.

ADALET BAKANLIĞI, THODEX'İN YÖNETİCİSİ ÖZER'İN KIRMIZI BÜLTENLE ARANMASI VE ARNAVUTLUK'TAN İADESİ İÇİN İŞLEM BAŞLATTI

Adalet Bakanlığınca, Türkiye'deki kripto para borsalarından Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer'in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk'tan iadesi için işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 1994 Gebze doğumlu Özer'in, yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırarak yurt dışına kaçtığına ilişkin haberler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, Özer hakkında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri düzenlendi.

Başsavcılığın talimatıyla şüphelinin iş yerinde arama yapıldı ve banka hesaplarına tedbir konuldu.

İçişleri Bakanlığının 22 Nisan tarihli yazısıyla, İstanbul Havalimanı'ndan 20 Nisan'da Arnavutluk'taki Tiran Uluslararası Havalimanı'na gittiği belirlenen Özer'in, bu ülkede bulunduğu teyit edildi.

Bu kapsamda, Özer hakkında kırmızı bülten yayımlanması amacıyla Başsavcılık tarafından düzenlenen evrak İçişleri Bakanlığına iletildi.

Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla Arnavutluk'ta tutuklanması için Başsavcılıktan temin edilen belgeler, Adalet Bakanlığınca yapılan tercüme işleminin ardından gereği için Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma işlemleri devam ederken, Adalet Bakanlığının Özer hakkında kırmızı bülten yayımlanması ve şüphelinin Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik taleplerinin sonuçları bekleniyor.

Etiketler : thodex faruk fatih özer kırmızı bülten
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