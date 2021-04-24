Thodex, VeBitcoin derken bir tane daha! Erişilemiyor...

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24 Nisan 2021 Cumartesi 18:05:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 18:05:00

Thodex ve VeBitcoin'in ardından kripto borsalarında bir şok daha: GoldexCo.in'e de erişilemiyor!

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Thodex ile Vebitcoin kripto para borsalarında yaşanan skandaldan sonra GoldexCo.in para borsasına da erişim sağlanamıyor. Şirket, internet sayfasından yaptığı açıklamada mükerrer işlemler tespit edildiğini bu nedenle sistemsel problemlerin giderilmesi amacıyla çalışma başlatıldığını belirtti.

Thodex ile Vebitcoin kripto para borsalarından sonra GoldexCo.in para borsasına da erişim sağlanamıyor. Firmadan yapılan açıklamada, "23.04.2021 Saat 19.20 de açılışını yaptığımız Gldx Token'in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel problem yaşanmıştır." denildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Thodex ile Vebitcoin kripto para borsalarından sonra GoldexCo.in para borsasına da erişim sağlanamıyor. Firmadan yapılan açıklamada, "23.04.2021 Saat 19.20 de açılışını yaptığımız Gldx Token'in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel problem yaşanmıştır. Gece boyu yapılan incelemeler sonucu bazı hesaplar da mükerrer işlemler tespit edilmiştir. Hem piyasa yapıcı hem de piyasa alıcı tarafında her hangi bir hak kaybına sebep olmamak için 23.04.2021 saat 19.20 den itibaren yapılan tüm işlemler geri çevrilecektir. Bu işlemler sadece Gldx Token için yapılacaktır." denildi.

Yatırımcılar sosyal medyada söz konusu kripto parayı tavsiye eden yüksek takipçili hesapları eleştiri yağmuruna tutuyor.

Etiketler : thodex vebitcoin kripto para GoldexCo.in
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