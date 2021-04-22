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22 Nisan 2021 Perşembe 11:14:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 11:14:00

Thodex depremi! Türkiye yeni tosuncuğu konuşuyor: Binlerce mağdur var

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Son 24 saattir internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına çıktığı iddia edildi.

Borsanın kapanması ile mağdur olan binlerce yatırımcı adına açıklama yapan avukat Oğuz Evren Kılıç, Özer'in dün saat 17.57'de İstanbul'dan yurt dışına kaçtığını öne sürdü. Kılıç, "Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor. Allah herkese sabır versin" ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINA ÇIKMADAN ÖNCE ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Özer yurt dışına çıkmadan önce şirketinden ise dün yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Değerli kullanıcılarımız, 2017 yılından beri sizlere kaliteli hizmet vermekte ve hizmet kalitemizin daha da artması adına gece gündüz çalışmaktayız. Kullanıcılarımızın memnuniyetini esas alarak, bu güne kadar ülkemizde birçok yeniliğe imza attık ve Amerika Birleşik Devletlerinden aldığımız lisans ile global anlamda sektörde ilk lisanslı Türk şirketi olduk. Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığından duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır"

"SÜREÇ YAKLAŞIK 4-5 İŞ GÜNÜ SÜRECEKTİR"

"Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır. Bunun yanında internette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız. Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz"

Etiketler : thodex tosuncuk faruk fatih özer
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