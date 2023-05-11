Kılıçdaroğlu'nu parlatma yarışına giriştiler

Cumhurbaşkanı seçimlerine 4 gün kala The Economist dergisi bir skandala daha imza attı.

14 Mayıs seçimlerine yön verme çabası içinde olan sözde "tarafsız" Batı medyası, Başkan Erdoğan'ı hedef alırken Kılıçdaroğlu'ndan övgüyle bahsetmekten geri kalmadı.

KILIÇDAROĞLU'NU PARLATMA ÇABASI

The Economist'te yayınlanan makalede Kılıçdaroğlu'na anket gazı verilirken, seçimlerin ikinci tura kalma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun faiz oranlarını artıracağını, ve yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekeceğine söyleyen dergi, 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabasına girişti.

KAVALA VE DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Kılıçdaroğlu'na verdiği destekten bahseden dergi, Kılıçdaroğlu'nun kayyum uygulamasını kaldıracağını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını belirten sözlerini makalesine taşıdı. Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala ve terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ı da masum göstermeye çalışan The Economist, özgür kalmalarının tek umudu olarak Kılıçdaroğlu'nu gördüklerini kaydetti.

BAŞKAN ERDOĞAN KARŞITLIĞINDA BOYUT ATLADILAR

4 Mayıs'taki 'Erdoğan gitmeli' haberini yayımlamasının ardından dergi, resmi internet sitesi üzerinden tam 15 adet Erdoğan karşıtı paylaşımda bulundu. Daha önce de pek çok kere algı operasyonuna yönelik haberler yayımlayan The Economist artık iyice ipin ucunu kaçırdı. Türkiye'deki seçimlerle sürekli paylaşım yapan dergi, sosyal medya ağı Twitter üzerinden tam 15 paylaşım yaptı.

SKANDAL KAPAĞI BAŞA TUTURDULAR!

Tüm mesaisini Türkiye'deki seçimlere yön verme çabasına ayıran The Economist, 4 Mayıs'ta hazırladığı skandal kapağını Twitter hesabında en başa tutturdu, kapak fotoğrafında da yine Başkan Erdoğan'ı hedef alan görseli kullandı. Erdoğan düşmanlığında zirve yapan The Economist, internet sitesinde de 4 Mayıs tarihinde yapılan haber, halen en üst sırada gösterilmeye devam ediyor.