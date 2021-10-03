"Türkiye'den korktukları için anlaştılar"

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03 Ekim 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:03 Ekim 2021 Pazar 12:54:00

The Economist panik havasını yazdı: Anlaşmanın nedeni Türkiye korkusu

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İngiltere'de yayınlanan The Economist haftalık dergisi, Fransa ile Yunanistan arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının nedeninin Türkiye korkusu olduğunu yazdı.

Türkiye'nin tartışmasız bölgesel bir güç olduğunu ifade eden İngiliz The Economist, Fransa ve Yunanistan'ın Türkiye'den korktukları için iş birliği anlaşması imzaladıklarını yazdı.

"ANLAŞMANIN NEDENİ TÜRKİYE KORKUSU"

Türkiye'yi Ege ve Doğu Akdeniz'de sarsılmaz bir bölgesel güç olarak tanıtan İngiliz dergisi, Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımlara dikkat çekti.

Analiz yazısında Türkiye'nin yeni konumunun çok güçlü olduğu ifade edilirken İngiliz dergisi, Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşısında yaşadıkları korku nedeniyle iş birliğine gittiklerini yazdı.

Yunanistan'ın bölgesel kaygılarının Avrupa'ya yayıldığı ifade edilen yazıda Türkiye'nin tartışmasız bir bölgesel güç haline gelmesinin Avrupa'yı tedirgin ettiği belirtildi.

YUNANLILAR, İNGİLİZ DERGİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ

The Economist'in analiz yazısına tepki gösteren Yunan basını, "Johnson hükümetinin Fransa'yı yaralayan AUKUS anlaşmasına imza attığı bir dönemde İngiliz basının bu yazısı manidar" yorumunda bulundu.

FRANSA İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Yunanistan ve Fransa salı günü, taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde, diğerinin yardım etmesini öngören, savunmaya yönelik bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmanın imzalandığı Paris'te düzenlenen ortak basın açıklamasında Yunanistan'ın Fransa'dan üç Belharra tipi fırkateyn almaya karar verdiği de bildirilmişti.

Etiketler : Yunanistan The Economist Johnson hükümeti AUKUS anlaşması Doğu Akdeniz
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