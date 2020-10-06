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06 Ekim 2020 Salı 21:29:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 22:29:00

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi! Mehmetçiğin Afrika'daki görev süresi uzatıldı

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BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat kapsamında,TSK'nın yurt dışına gönderilmesi ve kuvvetlerin kullanılması konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Genel Kurulda kabul edildi.

Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, TSK'nın yurt dışına gönderilmesi ve kuvvetlerin kullanılması konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı’nda toplanan TBMM Genel Kurulu’nda, Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki görev sürelerinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alındı. Tezkere süresinin uzatılması, Genel Kurul’da görüşmelerin ardından oylanarak kabul edildi.

Bu kapsamda, BM’nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izinle belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için 8 Ekim 2019’de verilen iznin 31 Ekim 2020’den itibaren 1 yıl süreyle uzatılacak.

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