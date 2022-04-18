İmamoğlu'nun yalanını böyle çürüttü

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18 Nisan 2022 Pazartesi 00:30:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 00:30:00

Tevfik Göksu rakamlarla İmamoğlu'nun "engelleniyoruz" yalanını bakın nasıl çürüttü

Kaynak: Aksam.com.tr

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AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Engelleniyoruz" iddialarını rakamlarla çürüttü. 2021 yılında İBB'nin hükümetten geleceğini öngördüğü rakamın 20 milyar TL olduğunu belirten Göksu, 2021 yılında İBB'ye 25.6 milyar TL gönderildiğini istatistiki bilgilerle açıkladı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2.5 yılda hiçbir şey üretemeyince "Engelleniyoruz" yalanına sarıldı. AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, katıldığı televizyon programında, İmamoğlu'nun bu yalanını rakamlarla ortaya çıkardı.

İBB'yi sadece Merkezi İdare ve İBB Meclisinin engelleyebileceğini ifade eden Göksu, öncelikle İBB'yi engellemek için öngörülen rakamın altında para gönderilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

2021 yılında İBB'nin hükümetten geleceğini öngördüğü rakamı elindeki belgelerle gösteren Göksu, şunları söyledi:

"İBB'nin 2021 yılında hükümetten geleceğini öngördüğü rakam 20 milyar TL. İBB'yi engellemek için 17-18 milyar TL gelmesi gerekiyor. İBB'ye 2021 yılında hükümetten 25.6 milyar TL para gönderilmiş. Yani yaklaşık 6 milyar TL fazla gönderilmiş" dedi.

Göksu, İBB'yi İBB Meclisinde AK Parti'nin de engelleyebileceğine atıfta bulunarak, AK Parti dönemindeki dosya sayıları ile CHP dönemi dosya sayılarını kıyasladı.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Göksu, "AK Parti dönemi 2016-2018 yıllarında 6 bin dosya gelmiş. CHP bunun yüzde 29'una 'hayır' demiş. CHP dönemi 4 bin 64 dosya gelmiş. Biz 109'una hayır demişiz." diyerek sözlerini noktaladı.

Etiketler : ibb tevfik göksu imamoğlu
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