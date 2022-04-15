Göksu'dan İmamoğlu'na 'metro' tepkisi: Bizim projelerle övünüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin faaliyet raporunu eleştirerek, "Gerçekten bu yazı bile İBB Başkanı'nın içinde bulunduğu ruh halini, tükenmişliğini ve zavallılığını ortaya koymaya yetiyor." dedi.

İBB Meclis toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Söz alan Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin faaliyet raporunu değerlendirdiklerini kaydederek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun faaliyet raporunda ilk defa bu kadar saldırgan ve nezaketten yoksun bir sunuş yazısıyla başladığını söyledi.

"Gerçekten bu yazı bile İBB Başkanı'nın içinde bulunduğu ruh halini, tükenmişliğini ve zavallılığını ortaya koymaya yetiyor." diyen Göksu, şöyle devam etti:

"2019-2024 yılları arasında İBB'nin nasıl bir nobran, zavallılık ve acziyetle yönetildiğini kitabın kayıtları ve sunuş yazısından görecekler. İBB Başkanı az önce tiyatro oynadı. Başkanvekilimizden ricam faaliyet raporunu değil, İBB Başkanı'nın mazeretlerini oylayalım. Biz tiyatro sahnesinden parçalar izledik. İBB Başkanı'nı çok rahatsız etmişim. Ben İBB Başkanı'nı rahatsız etmeye devam edeceğim. Zaten korkudan kaçtı. Çünkü söyleyeceklerimi dinleme, söyleyeceklerime cevabı yoktur. Ben İBB'nin 2021 yılında neler yaptığını, 5 yılda kendisine göre en büyük sorun neyse bu sorunla ilgili hangi mesafeyi aldı, İstanbul temel belediyecilik hizmetleri açısından ileriye mi, geriye mi gitti? İBB Başkanı bu kitabı okumamış bile. Çünkü okuma yazması yok. Bu yönetim İstanbul'da hangi mali kaynakları artı değer olarak üretti? İBB Başkanı bu vermiş olduğu sözlerden kaçını tuttu?"

Konuşmasında 3 temel konuda yoğunlaşmak istediğini aktaran Göksu, "En önemli alan deprem. İkincisi ulaşım ve trafik. Üçüncüsü ise batışın eşiğine gelmiş bir kurum. İBB Başkanı kürsülere çıkıp seçimlerde ve sonrasında deprem bu kentin en önemli tehdidi diye atarken bu 3 yılda ne yaptı?" diye sordu.

İBB'nin 2021 yılında 1,2 milyar lira olan deprem bütçesini 257 milyon liraya düşürdüğüne dikkati çeken Göksu, "Büyükşehir Belediye Başkanı'nın nezaketsizliğine bakın ki bu meclisin en büyük grubunun başkanvekilinin sözünü dinlemeye yüreği yetmiyor. Çünkü dinleyecek yüzü yok. Burada yalanları söyledi, ben yüzüne vuracaktım. Yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa, hangi kanalda istiyorsan İstanbul'u tartışmaya hazırız. Tetikçi medyanız da olur, fark etmez. İstanbul aslında depremden daha büyük bir felaketi yaşıyor. Ne ile? İBB Başkanı ve CHP ile. Bu zihinsel felaket İstanbul için depremden daha tehlikeli felaket. Deprem için 257 milyon ayırmış, 134 milyonunu harcamış. Ey İBB Başkanı sen şu meclis kürsüsüne çıktın ve İstanbulluların gözüne baka baka 100 bin konut yapacağım dedin, peki neredesin?" ifadelerini kullandı.

Bunun yönetimin sondan bir önceki faaliyet raporu olduğunu belirten Göksu, "Burada kuru sıkı attı gitti Büyükşehir Belediye Başkanı. Tabii ki dinleyemez. İstanbul halkı, kadınları ve çocukları için hiçbir derdiniz yok. Kitabı incelediğimde daha trajik bir şeyle karşılaştım. Performanslarını koymuşlar. Deprem ile ilgili çalışmalarda hedefleri koymuşlar, gerçekleştirme sıfır sıfır sıfır. Reklama gelince yüzde 200-300-400. İstanbul için en büyük tehditlerden biri İBB Başkanı, onun siyasal zihniyeti ve yönetim anlayışıdır." dedi.

- "BATIRAN, PARTİZAN VE NOBRAN"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'AK Parti'nin yaptığı metronun 2 katını yapacağım' diyerek yapmadığını belirten Göksu, "Az önce sunum yaparken müthiş yalanlar söyledi İBB Başkanı, 'Çağ atlatacak projeler geliyor.' dedi. Bu senin çağ atlatacak projen neydi de engellendi? Çağ atlatacak projeyi ortaya koymak için vizyon, gayret lazım. 3 yılda geliştirilen İstanbul modelinin adı batıran, partizan ve nobran. Götüren daha sonraki bölüm. Şu anda yürüyen bir tane metro var mı? 3 yılda 1 tane metro projesi, ihale yapmamışsın, çıkıp burada ben iş yaptım diye konuşuyorsun." ifadelerini kullandı.

- "ANKARA'DAN HABERLER KÖTÜ GELMEYE BAŞLADI"

Bir şehre metro yapılıp yapılmayacağı kararının Cumhurbaşkanı tarafından alınmadığını aktaran Göksu, "Paran varsa, projen varsa elinden tutan mı var İBB Başkanı? Yapsana. Türkiye'nin en büyük partisi AK Parti, yöneten AK Parti, boşuna debelenmeyin. Bakın bundan sonra televizyonlara çıkıp daha çok anlatacağım. Biz AK Parti olarak siyasetimizi yaparken hikmete, hakikate, milletin vicdan ve sözüne bakarız. Sonra da bunu ölçeriz. Siz konuşursunuz, biz ölçer hareket ederiz. İBB Başkanı'nın psikolojisinin kötü olmasının sebebi Ankara'dan haberler kötü gelmeye başladı. 'İstanbul'a döneyim' dedi, baktı İstanbul'da durumlar kötü." diye konuştu.

- "İBB, TARİHİNDE İLK DEFA EKSİ 4,5 MİLYAR ZARAR GÖSTERMİŞ"

"AK Parti'li ilçe belediye başkanlarımızın faaliyet raporu sunumu, İBB Başkanı'nın sunumunu 10'a katlar." diyen Göksu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün faaliyet raporlarında tüneller vardı. 2021'de tünelleri komple iptal etmişler. 202 milyon harcanan Levazım'ı iptal etmişler. Arkadaşlar haklarını yemeyelim; bir tane otoparkı ihale sürecine getirmişler. İşte bu kadar. İstanbul dünyada şu anda trafikte 1. sırada, hadi çıkın bunu açıklayın. İBB Başkanı, metro meselesinde AK Parti'nin yaptıklarını geri çek elde var sıfır. Başkan tatile gitmiş olabilir. İBB şu anda tam bir iflas etmiş tüccar halinde. İBB Başkanı 'İstanbul nimet, nimet.' demişti. İBB tarihinde ilk defa eksi 4,5 milyar zarar göstermiş. Bayır aşağı gidiyor. Çıkmış 'Dünya'ya model oluyoruz.' diyor. Dünya seni model olarak alırsa... Bir taraftan borç çıkıyor, öz kaynağın düşüyor, nereye gidiyor bu paralar? Borç 2 kat artmış. Bakiyesi eksi 4,5. İBB'nin 40,5 milyar parası kayıp."

- "DAHA ÖNCE CHP İSKİ'DEN GİTTİ, BU CHP İETT'DEN GİDECEK"

Tıkır tıkır işleyen kurumun popülizm, siyaset için batırıldığını ileri süren Göksu, "İBB'nin 2022 borçlanması İSKİ, İETT dahil yıl sonu itibarıyla 98,752 milyara çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi ihaleleri televizyonda yayınlayacaktı ne oldu? Esas skandal 118 ihalede yolsuzluk var. Kim diyor bunu, denetim komisyonu. Daha önce CHP İSKİ'den gitti, bu CHP İETT'den gidecek. 1 yıl içerisinde 8 milyarlık ihalede yolsuzluk yaklaşık 1,5 milyar lira. Kime gitti bu para? Yandaşlarınıza nasıl verdiniz, denetim komisyonumuz yazdı, 'Ey İBB Başkanı yolsuzluğa ortak değilsen yargıya taşı' dedi. Yargıya taşımasını bekliyoruz." diye konuştu.

Göksu, "AK Parti yöneticilerine, şahsıma, bakanlarımıza ve meclis üyesi arkadaşlarımıza "zavallı" diye bir ifade kullandı. Bu ifadeyi önce sehven kullanmıştır, maksadını aşan bir ifadedir... Büyükşehir Belediye Başkanı'na yardımcı olmam gerekiyor. 'Zavallı' kimdir biliyor musunuz? 3 yılın sonunda başlayıp bitirdiği tek bir projesi olmadığı için koskoca Genel Başkanı'nı 60 liralık musluk açılışına davet edene zavallı denir." ifadelerini kullandı.

- "BU 3 YIL CHP'LİLERİN GELİP ARPALIĞA ÇEVİRDİĞİ, FETRET DÖNEMİ OLARAK YAZILACAK"

"Pandemi dönemindeki beceriksizliğini örtmek için ekmeği için yola çıkmış İstanbullara 'Fazilet durağı' iftirasını atana zavallı denir." diyen Göksu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Seçimden önce 'Kimseyi işten atmayacağım' diye namus sözü verip tutmayana, 3 yıl gibi kısa bir zamanda kendisine oy verenleri bile hayal kırıklığına uğratacak kadar beceriksiz bir yönetim sergileyene, temel atmama töreni düzenleyip, törende kimse kendisini alkışlamayınca 'Yapraklar beni alkışlıyor' diye kendini avutana, gelmiş geçmiş en başarısız İBB Başkanı madalyasını almak üzereyken narsist duygularla, 'Ben Ekrem İmamoğlu, herkes karşımda ceketini ilikleyecek' diyerek narsisizm çukuruna düşene zavallı denir. Kendi siyasi kariyeri için yabancılar önünde anlamadığı konuşmalara bile 'I'm okey' diyene zavallı denir. Türkiye düşmanlığıyla maruf, öne çıkmış bir yabancı siyasetçinin 'Artık kartları yeniden oynama zamanı geldi. Bizim için de en iyi kartlardan biri İBB Başkan'dır' diye Türk düşmanlarının kartı haline gelenlere zavallı denir. Bu 3 yıl İBB tarihine, kaybolmuş ve CHP'lilerin gelip arpalığa çevirdiği, fetret dönemi olarak yazılacak bir 3 yıl olacaktır."

- "GENÇLERİMİZE ABONMAN ZAMMINI YAPMASAK İBB BATAR MI?"

MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz da İBB Başkanı İmamoğlu'nun göreve geldiğinde ısrarla "İsraf var" dediğini vurgulayarak, "İBB'in hizmet araçlarını Yenikapı'da sergilediniz. Orada sergilediğiniz araçlardan daha fazlasını kiraladınız. Size demezler mi 'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?'" dedi.

Yılmaz, İBB'yi yönetmeye çalışan kadronun yetersiz olduğuna dair örneklerin çoğaltılabileceğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu'nun öğrenci abonman ücretiyle ilgili teklifi veto edeceğini söylediğini hatırlatan Yılmaz, "'Tabii ki de veto edeceğim.' dedi. İftardan önce oruç açmadan 'veto edeceğim' dediniz. Bu cümlenizi gözden geçirin. Bu gençlerimize abonman zammını yapmasak İBB batar mı?" şeklinde konuştu.

İBB 2021 Faaliyet raporu 116 kabul, 158 ret oyu ile kabul edilmedi. Yasaya göre "ret" oyu 4'te 3'ü geçmediği için rapor kabul edilmiş sayıldı.