Tesla 2 milyon aracını geri çağırıyor

Tesla 2 milyon aracını geri çağırıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), elektrikli araç şirketi Tesla'nın otomatik pilot direksiyon sistemi hatası nedeniyle 2012-2023 Model S, 2016-2023 Model X, 2017-2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y araçlarından toplam 2.031.220 adedini geri çağırdığını açıkladı.

Tesla, otopilot kontrol sorununu çözmek için kablosuz yazılım güncellemesi yapacak.NHTSA, Tesla'nın Model S aracının Şubat'ta karıştığı ölümcül kazaya yönelik 9 Mart'ta yeni bir soruşturma açtığını açıklamıştı.

NHTSA, 2016'dan beri Tesla'ya 36'dan fazla soruşturma açarken, meydana gelen bu kazaların 20'sinde otonom sürüş sistemi kullanıldığı şüphesi var.