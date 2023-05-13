Başkan Erdoğan: Kaset siyaseti yürütüyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de mitingde vatandaşlara hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Sevgili İstanbullular, sevgili Ümraniyeliler başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı kıymetli gençler. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Gönlümün sultanı Ümraniye bugün bir başka güzel. Burada adeta büyük İstanbul mitinginin devamını görüyorum. Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ümraniye'nin yoldaşlığı bizim için çok önemli. Bu ilçemizi çöplüğünün patlayıp altında insanlarımızın öldüğü vakitlerden bugünkü İstanbul'un parlayan yıldızı haline hep beraber getirdik. Türkiye Yüzyılı'nı Ümraniye ile beraber inşa edeceğiz.

Yaptığımız her işte attığımız her adımda tarihimize ve milletimize duyduğumuz sevgi ile ülkemize bir aşk mektubu yazdık. Hiçbir köken, inanç ayrımı yapmaksızın milletimize bir aşk mektubu yazdık. Okurken kimi zaman gözleri dolacak, kimi zaman yüzleri gülecek, gençlerimize bir aşk mektubu yazdık. Bu mektubu ilmik ilmik dokurken yazılabilecek ne kadar güzel şey varsa bize az geldi. Kalpten kalbe görülmeyen köprüler kurduk. Ülkemiz sınırlarını aşıp tüm dünyayı kucaklayan vicdan köprüleri kurduk. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde engellerin aşıldığı, hayallerin gerçekliğe dönüştüğü, gerçeklerden geleceğe doğru adım attığımız o tarihi günün arifesindeyiz. Yazdığımız aşk mektubunun muhatabı tüm milletimizin yüzyılı olacaktır. Türkiye Yüzyılı hepimizin yüzyılı olacak.

Biz 14 Mayıs seçimlerini ülkemizin geleceğine, milletimizin kazanımlarına, devletimizin hedeflerine sahip çıktığımız bir demokrasi şöleni olarak görüyoruz. Ey Türkiye, ey İstanbul, ey Ümraniye bu mücadelede bizimle misin? Milli iradeye gölge düşürmek için kırk takla atanlara sandığın gücünü göstermeye hazır mısın? Mertçe yarışmak yerine genel başkanlığa geldikleri gibi rakiplerini de kasetle elemeye çalışanlara karşı sandığın namusuna sahip çıkacak mısın? İktidarı milletin gönlüne girmekte değil de, terör örgütü ile kol kola görmekte onların gönlüne girmekte sandığa dar etmekte hazır mısın? Talimatı Kandil'den alanlara gereken cevabı sandıkta vermeye hazır mısın? Ülkenin değerlerini yabancılara, tefecilere peşkeş çekme sözü verenleri o sandığa gömmeye hazır mısın? Türkiye Yüzyılı'na giden yolda yarım kalan programlarımızı, yatırımlarımızı tamamlamak için bizimle birlikte olmaya hazır mısın? Bunun için ne yapacağız? Yarın sandıklar kapanana kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya var mısın?



Buradan soruyorum, benim gençlerim bunlara geleceğini emanet eder mi? Bunlar terörist, teröristlerle ele ele, kol kola dolaşanlara benim ülkemi emanet eder mi? Hanım kardeşlerim bunlara evlatlarını teslim eder mi? Ümraniye, tulum çıkarmalı tulum. Ümraniye buna hazır mı? Benim inandığım, benim tanıdığım, benim bildiğim Ümraniye sandıkları patlatır. Milletimizle her buluşmamızda bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki, biz 21 yılda ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Peki, bu bay bay Kemal'in bir referansı var mı? Yani ben şunları yaptım diyebileceği bir eser var mı? İstanbul'a belediye başkanı getirdi, adamın belediyede durduğu yok. Şimdi de bakıyorsunuz Van'dan çıkıyor. İstanbul'u sel alıp götürüyor o nerede, kayakta, kızakta, Bodrum'da. Sen İstanbul'un belediye başkanı mısın, yoksa İstanbul'da turist misin? Bunlara gereken cevabı vermeye yarın hazır mıyız? Bu kardeşinizi İstanbul'a belediye başkanı seçtiğiniz zaman susuzluğu giderdik mi? Çöp dağlarını kaldırdık mı? Çukurlardan kurtardık mı? Bunlarla beraber çamurdan İstanbulumuzu temizledik mi? Göreve geldim, 50 bin haneye o zaman doğal gaz vardı ve bunu görevimin sonuna kadar 1 milyon 250 bine çıkardım. İstanbul'a bu yakışırdı. Benden sonra gelen rahmetli Kadir Topbaş kardeşimiz de bu süreci aynı hızla devam ettirdi. Hatırlayın, Haliç kokudan geçiliyor muydu? Bu Haliç'i tertemiz hale biz getirdik mi? Haliç'in temizliğinde Boğaz'ın suyunu biz tünellerle Haliç'e akıttık ve Haliç'in suyunu tertemiz yaptık.



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