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05 Şubat 2022 Cumartesi 12:09:00 - Güncelleme:05 Şubat 2022 Cumartesi 12:10:00

Teröristlerin korkulu rüyası, Atak helikopterleri bölgede

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Tunceli İl Jandarma Komutanlığı envanterine terörle mücadele kapsamında görev alacak 2 Atak helikopteri katıldı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı envanterine terörle mücadelede etkin görev alacak 2 Atak helikopter dahil edildi.

AA'nın haberine göre, Valilikten yapılan açıklamada, kente getirilen Atak helikopterlerin ülkenin savaşan gücü olduğu ve bölgede devriye uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Helikopterlerin uçuş sonrası nöbet yerlerine konuşlandırıldığı aktarılan açıklamada, "Haine korku, masuma merhamet, yüce Türk milletine ve Rabbimize emanet kahraman Türk jandarmamıza her daim başarı dileklerimizi iletiyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Atak helikopter terörist pkk
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