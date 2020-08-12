Teröristlerin hain planlarını Mehmetçik bozdu: 20 PKK'lı gözaltında
Milli Savunma Bakanlığı, "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG´li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 20 PKK/YPG´li teröristin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:
Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2020
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/FrTJvuZuOg
"Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG´li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı."
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