Teröristlerin hain planlarını Mehmetçik bozdu: 20 PKK'lı gözaltında

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 20 PKK/YPG´li teröristin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz.



Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/FrTJvuZuOg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2020

"Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG´li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı."