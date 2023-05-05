Teröristlerin desteğine ses çıkarmayan Ekrem İmamoğlu, 'Denizli vatanı böldürmez' afişinden rahatsız oldu
Kaynak: Sabah
İstanbul'un sorunları ile uğraşmak yerine Türkiye'yi karış karış gezen İmamoğlu'nun yeni durağı Denizli'ydi. İmamoğlu, vatandaşların yol üzerine astığı 'Denizli vatanı böldürmez' afişlerinden rahatsız olup, 'Yolda gelirken binaların duvarlarında ‘Denizli Vatanı böldürmez' diye saçma sapan afişler asanları görüyorum.' açıklamasında bulundu. İmamoğlu, dün Adıyaman mitinginde 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi 51 vatandaşın ölümüne sebep olduğu için hapis yatan Demirtaş'a selam göndermişti.
HDP'nin de içinde yer aldığı 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de düzenlenen açık hava toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı. Açık hava toplantısında söz alan İmamoğlu, konuşmasında dikkat çeken sözler sarf etti.
SAÇMA SAPAN AFİŞLER!
Yolda gelirken gördüğü afişlere atıf yapan İmamoğlu, "Binaların duvarlarında 'Denizli Vatanı böldürmez' diye saçma sapan afişler asanları görüyorum." şeklinde konuştu.
Kendisinin milliyetçi olduğunu savunan İmamoğlu, "Allah aşkına benim inancımı da benim milliyetçiliğimi de ölçecek kişi bu memlekette anasından doğmadı. Biz hepimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetinin evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.
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