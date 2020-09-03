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03 Eylül 2020 Perşembe 10:03:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 10:12:00

Türk İHA ve SİHA'lar işbaşında! Teröristleri özel kamuflaj bile kurtaramadı

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Terör örgütü PKK militanlarının İHA ve SİHA'ların elinden kurtulmak için son dönemde özel kamuflaj kıyafetleri giydikleri ortaya çıktı. Haziran ayından bu yana etkisiz hale getirilen 87 terör örgütü mensubunun bir çoğunun üzerinde arazi koşullarıyla uyumlu multispektral kumaştan üretilen kamuflaj kıyafetleri olduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla PKK'ya yurt içi ve sınır ötesinde büyük darbe vuruluyor. PKK'ya karşı bu yılbaşından itibaren düzenlenen operasyonlarda 64'ü üst düzey 526 teröristin etkisiz hale getirilirken 152 teröristte ikna yoluyla Türkiye gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Yurt içinde içindeki terörist mevcudu 400'ün altına indirildi.

KARAYILAN'IN KORKUSU

Sabah'ın haberine göre; Terör örgütünün belinin kırılmasında önemli rol oynayan yerli ve milli üretim İHA ve SİHA'lar, teröristlerin korkulu rüyası haline geldi. İHA ve SİHA'ların elinden kurtulmak için saklanacak delik arayan teröristler, son dönemde kamuflaj kıyafetleri giymeye başladı. PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan da bir süre önce bir grup terörist ile kamuflajlı kıyafetler giyinmiş olarak kamera karşısına geçmişti. Karayılan, İHA ve SİHA'larla ilgili itirafta bulunarak, "Türkiye etkili sonuçlar alıyor. İHA ve SİHA tekniğini elde etti. Ciddi bedeller ödedik" ifadelerini kullanmıştı.

ZAP'TA 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada Kuzey Irak'ta Zap bölgesinde düzenlenen operasyonda biri kadın 4 terörist etkisiz hale getirildi. Kadın teröristin PKK/YPG'nin Haseki sorumlusu olan Hiyam Nuh Hacı olduğu belirlendi. Kadın teröristin yanındaki diğer 3 teröristle birlikte eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

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