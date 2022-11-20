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20 Kasım 2022 Pazar 00:47:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 00:47:00

Teröristlere göz açtırmıyorlar... İşte İHA ve SİHA'ların başarıları

Kaynak: TRTHaber

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Türk güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle olan mücadelesi aralıksız devam ediyor. Yerli ve milli imkanlar dahilinde üretilen ve savunma sanayiinde adından söz ettiren askeri teknolojiler, terör örgütlerine ve terör örgütü mensuplarına göz açtırmıyor. BAYKAR tarafından üretilen yerli ve milli İHA ve SİHA'lar, bugüne kadar 1900 teröristi etkisi hale getirdi.

Türkiye'de üretilen yerli ve milli teknolojiler sayesinde savunma sanayi dışa bağımlılıktan kurtarıldı ve askeri anlamda daha etkili ve caydırıcı bir güç oluşturuldu. Türkiye'nin terörle ve terör örgütleriyle mücadelesi yerli ve milli askeri teknolojilerin, silahların ve mühimmatların da geliştirilmesiyle hız kazandı. BAYKAR tarafından üretilen yerli ve milli İHA/SİHA'lar, bu yılın başlarından itibaren toplamda 42 bin 285 saat uçarak terör örgütlerine göz açtırmadı.

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik bünyesindeki insansız hava aracı (İHA), silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve insanlı keşif uçakları (İKU), bugüne kadar 1631 teröristin etkisiz hale getirilmesini sağladı.

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik bünyesindeki İHA, SİHA ve İKU'ların yer tespiti sonucu bugüne kadar 1631 terörist, doğrudan SİHA atışıyla da 269 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı 2023 bütçe sunumundan derlenen bilgiye göre, kesintisiz sürdürülen güvenlik operasyonlarıyla köşeye sıkıştırılan teröristler, insansız hava aracı (İHA), silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve insanlı keşif uçaklarının (İKU) etkin kullanımıyla adım adım takip ediliyor.

Bu kapsamda İHA, SİHA ve İKU'lar yılbaşından 15 Kasım'a kadar 42 bin 285 saat uçuş yaptı.

İHA, SİHA ve İKU'larla bu yıl yapılan operasyonlardaki yer tespiti sonucu, 74 teröristin etkisiz hale getirilmesi sağlandı, 26 terörist ise doğrudan SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi. Ayrıca operasyonlarda 23 sığınak da tespit edildi.

İHA, SİHA ve İKU'ların desteğiyle bugüne kadar 1631 terörist, SİHA atışlarıyla da 269 terörist etkisiz hale getirildi ve 536 sığınak saptandı.

52'Sİ SİLAHLI 107 İHA VE İKU ENVANTERDE BULUNUYOR

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik bünyesinde 52'si silahlı olmak üzere 107 İHA ve İKU ile 3 bin 446 mini İHA dron bulunuyor, gelecek dönemde 306 mini İHA dron alınması planlanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine de 2023'te, 1 İKU'nun daha eklenmesi hedefleniyor.

Etiketler : iha siha bayraktar pkk terörist terör örgütü
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