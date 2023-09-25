VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul için fırtına uyarısı
Fransa'nın Nijer'den çekilmesinden sonra hükümet eleştirelin hedefinde
Biden'ın düşüşü sürüyor; son ankete göre 2024 Trump'ın 9 puan gerisinde
ABD'den Suriye'de DEAŞ operasyonu: Sözde üst düzey yönetici yakalandı
İsveç'e rest çekti: NATO üyeliğini onaylama konusunda acelemiz yok
Fransa'da Danıştay'tan abaya kararına onay: Yasak devam edecek
25 Eylül 2023 Pazartesi 17:45:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 17:45:00

Teröristlere ait sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Kaynak: İHA

ABONE OL

Van'da Başkale ilçesinde jandarma ekipleri teröristlere ait 2 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda teröristler tarafından silah deposu olarak kullanıldığı tespit edilen 2 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

IHA'da yer verilen habere göre, Jandarma genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Van İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak başlatılan, Şehit Jandarma Er Hasan Taşkın operasyonu çerçevesinde Başkale'de icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde, teröristler tarafından silah deposu olarak kullanılan 2 sığınak tespit edildi. Tespit edilen 2 sığınakta yapılan aramada 5 adet piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait 501 adet fişek ve 9 adet şarjör, 3 adet roketatar mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, 13 adet el bombası, 1 adet EYP ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

Etiketler : OPERASYON MÜHİMMAT VAN
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Senfonik konser

Senfonik konser
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX