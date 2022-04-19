Teröriste Kilit Operasyonu!

Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik önceki gece karadan ve havadan başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirildi. Milli Savunma Bakanlığı, twitter hesabından, "Gece boyunca terör hedefleri tam isabetle vurulurken Bordo Bereliler ve komandolar da hem karadan hem de hava hücum harekatları ile teröristlerin inlerine girdi" ifadelerini kullanarak operasyona ilişkin görüntüler paylaştı.

YERLİ MÜHİMMATLA

Bakanlık, bir diğer açıklamasında ise "Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek icra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirilmiştir. Harekat sırasında sivillerin, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen operasyonda sadece teröristler hedef alınmaktadır. Terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerini kullandı. Bakanlık, öğle saatlerinde de operasayonun ilk aşamasının tamamlandığını duyurdu: "19 terörist öldürüldü, 4 askerimiz yaralandı. Harekat planlandığı gibi başarılı şekilde sürüyor."

HAVADAN HÜCUM KARADAN SIZMA

Operasyonda önce bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurları tarafından, belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. Sonrasında terör örgütü PKK'ya ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefler hava harekatı ile ateş altına alındı. Ardından Hava Kuvvetleri ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolar ve özel kuvvet unsurları karadan bölgeye intikal etti.

HAVADAN HÜCUM KARADAN SIZMA

Operasyonda önce bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurları tarafından, belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. Sonrasında terör örgütü PKK'ya ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefler hava harekatı ile ateş altına alındı. Ardından Hava Kuvvetleri ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolar ve özel kuvvet unsurları karadan bölgeye intikal etti.

3 YILDA IRAK'IN KUZEYİNE 'PENÇE'LER PEŞ PEŞE İNDİ

1. PENÇE: İlk operasyon Pençe-1, 27 Mayıs 2019'da Hakurk bölgesinde terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yapıldı ve başarıyla tamamlandı.

2. PENÇE: 13 Temmuz 2019'da Pençe-2 Operasyonu başlatıldı. Teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarıyla, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat yapıldı.

3. PENÇE: 23 Ağustos 2019'da başlayan Pençe-3 Operasyonu ise, hudut güvenliğini sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla icra edildi.

4. PENÇE: 2020 yılında ise Pençe-Kartal operasyonları için düğmeye basıldı. Hedefte Sincar, Kandil, Gara ve Haftanin'in güneyi vardı. 15 Haziran 2020'de başlatılan Pençe-Kartal harekatıyla hudut güvenliğini tehdit eden teröristlerin kullandığı barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan hedefler imha edildi.

5. PENÇE: 2 gün sonra düzenlenen Pençe-Kaplan ile de terör hedefleri bir bir imha edildi ve başarıyla tamamlandı.

6. PENÇE: 10 Şubat 2021'de ise Pençe-Kartal 2 Operasyonu, Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere karşı yapıldı.

7. PENÇE: Aynı yıl 24 Nisan'da ise Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım adıyla Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgesine yönelik geniş çaplı bir harekat başlatıldı.

8. PENÇE: 17 Nisan 2022... Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor.

PLANLANAN HEDEFLERİN HEPSİNİ ELE GEÇİRDİK

Harekata komuta eden Milli Savunma Bakanı Akar, planlanan hedeflerin tamamının ele geçiridiğini söyledi, "Sözde karargahlarını tahrip ettik" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatı önce Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti, daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na geçti. Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, harekata katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile toplantı yaptı. Harekatın uzun süreden beri yapılan hazırlık ve koordinasyona müteakip başlatıldığını söyleyen Bakan Akar, "Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş durumdadır. Arkadaşlarımız görevlerini başarıyla gerçekleştirdi. Teröristlere ait tespit edilen barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahları hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla büyük bir başarıyla tahrip edilmiştir" ifadesini kullandı.

'TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLER'

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katıldığı operasyonun planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Bakan Akar, şöyle konuştu: "Faaliyetlerimiz dost ve kardeş Irak'ın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı bir şekilde icra edilmektedir. Bizim tek hedefimiz, teröristlerdir. Bu harekatı planlarken ve icrası sırasında özellikle sivillerin, çevrenin, kültürel ve dini yapıların herhangi bir şekilde zarar görmemesi için her zaman olduğu gibi azami hassasiyeti gösteriyoruz. Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde. Terör yuvalarının bir an önce ortadan kaldırılması için faaliyetlerimiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir."

PKK KAMPLARI MÜHÜRLENİYOR

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, harekatın temel merkezinin Zap bölgesi olduğunu belirtti, "Avaşin-Basyan ve Metina bölgesindeki kamp alanları mühürlenecek" dedi. Bölgede teröristlerin bulunduğu ve bulunması muhtemel alanların büyük ateş baskısı altında olduğunu anlatan Ağar, harekatın gündüz saatlerinde başladığını, akşam saatlerinde topçu ve fırtına ateşleriyle birlikte karada yoğunlaştığını sonrasında da Hava Kuvvetleri ve SİHA'ların harekete geçmesiyle devam ettiğini anlattı.

YEREL YÖNETİMLE BİRLİKTE

Terör örgütü PKK için büyük önem taşıyan Zap bölgesini merkeze alan harekatın, Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetim unsurlarıyla birlikte sürdürüldüğünü anlatan Ağar, bu durumun teröristler için önemli bir darbe olduğunu vurguladı. Ağar, 2016'dan bu yana sürdürülen operasyonları tamamlayıcı nitelikte olan bu harekatla, 375 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 40 kilometre derinlikteki sınır bölgesinin terör unsurlarından tamamen temizlenmesinin hedeflendiğini söyledi.

DOSTLUK İSTEYENLER İÇİN GÜVENCE

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Mehmetçik dünyanın en meşru mücadelesini vermeye devam ediyor. Dostluk ve barış isteyenler için Pençe Kilit Harekatı bir güvencedir. Dünyada kimin itiraz ettiğine bakıyoruz, bunların ülkemizin ve bölgemizin kötülüğünü isteyenler olduğunu görüyoruz."

TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTUYORUZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "PKK'lı teröristlere hiçbir yerde nefes aldırmadığımız gibi, terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği, 'terörü kaynağında kurutma' stratejimizi etkin biçimde uyguluyor, terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz bir biçimde sürdürüyoruz."

BARIŞ PINARI'NDA 10 PKK'LI ETKİSİZ

Pençe Kilit Harekatı sürerken, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan teröristlere de operasyon düzenlendi, 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

7 HAREKATTA 831 HAİNE İMHA

Irak'ın kuzeyinde 2019'dan itibaren yürütülen Pençe operasyonlarında teröristlerin inlerine girildi, 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1281 silah, 316 bin 46 mühimmat, 1407 mağara, 1812 EYP imha edildi. Operasyonlarda Hacı Kurhan, Metin Akgün, Gülüzar Tural, Saliha Kaytar, Nedim Karakulak ve Galya Bekir gibi örgütün sözde üst düzey yöneticileri öldürüldü.

SEMRA GÜZEL'İN İZİ NORVEÇ'TE BULUNDU

Terör örgütünün kamplarında teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in izi Norveç'te bulundu. Süper Haber'in haberine göre, Güzel, Irak'ın kuzeyine geçerek oradan da Norveç'e gitti. AKŞAM, görgü tanıklarına dayandırarak geçen 5 Nisan'da Güzel'in Diyarbakır ve Şırnak'a gittiğini ardından Hezil Çayı üzerinden Suriye'de YPG'nin kontrolündeki alana gittiğini yazmıştı. Süper Haber'in haberine göre Norveç'te yaşayan Hakan Yaşar isimli ressam, resminin önünde Semra Güzel ile fotoğrafını Kürtçe "Ev Semra Güzel e me ye" (Bu bizim Semra Güzel) notuyla paylaştı. Güzel'in yurt dışına çıktığı dönemde dokunulmazlığının kaldırılmadığı öğrenildi.