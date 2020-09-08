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08 Eylül 2020 Salı 09:07:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 09:07:00

Teröristbaşı Karayılan'dan itiraf: Her yerde asker var, büyük kayıplar yaşıyoruz

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Türk istihbaratı, teröristbaşı Murat Karayılan'ın terör örgütü PKK'nın Belçika'da yayın yapan Denge Welat adlı radyosuna yaptığı konuşmayı çözümledi. TSK ve MİT'in başarılı operasyonlarıyla teröristlere nefes aldırmadığını çaresiz olduklarını itiraf eden teröristbaşı Karayılan, 'Her yerde asker, havada karada operasyon var. Büyük kayıplar yaşıyoruz' dedi.

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı başarılı operasyonlarda verdiği ağır kayıplarla eleman gücünü yitiren PKK'nın tükenişe giden yoldaki çaresizliği giderek artıyor. PKK elebaşılarından Murat Karayılan'ın, geçen hafta Belçika'da yayın yapan örgütün Denge Welat adlı radyosunda yaptığı konuşma Türk istihbarat birimlerince kaydedilerek çözümlendi.

Sabah'ın haberine göre; Ulaşılan o çözümlemede, Karayılan'ın İHA ve SİHA'ların operasyonel gücünün yanı sıra özellikle MİT ve TSK koordinasyonunda Suriye ve Kuzey Irak'taki anlık istihbarat ile örgütün yönetim kadrosunun etkisiz hale getirilmesinden duyduğu korkuyu itiraf ettiği ortaya çıktı.

İşte Karayılan'ın o konuşmasından bazı bölümler:

Türkiye son yıllarda bize karşı teknoloji, askeri ve istihbarı savaş tekniklerini en yüksek seviyede uyguluyor.

Türk istihbaratının gücü karşısında eksik kalıyoruz. Türkiye'nin Kuzey Irak ve Suriye bölgesindeki güçlü istihbarat ağından büyük kayıp veriyoruz. Harekât tarzımızı buna göre değiştirmemiz gerek. Türkiye'nin saha istihbaratı İHA ve SİHA'lardan elde ettiği istihbaratla birleştirdiğinde kayıplar kaçınılmaz oluyor.

'HER YERDE ASKER VAR'

Şu an her yerde asker var. Havada karada operasyon var. Haftanin'de, Çele'de Zap'ta, medya savunma alanlarının (Kandil) dört bir yanında. Türkiye Devleti, 'Yıldırım-1-2-3-4-5' adını verdiği, en ağır silahlarla, hava araçlarıyla ve binlerce özel güçle operasyon yapıyor. Bir yerde tek bir gerilla (terörist) görse dahi onu imha etmek için tüm teknik ve gücünü ortaya koyuyor. Birçok yerde eksiklikler yaşıyoruz. Düşmanın (Türkiye) istifade edebileceği boşluklar yaşanıyor. Eksik kaldığımız yerlerde büyük kayıplar yaşıyoruz.

İHA ve SİHA'ların bize verdiği ölümlerden Almanya- Kanada sorumlu. Bu teknolojinin alt yapısını bunlar veriyor.

Profesyonel asker olan uzman çavuşlar harekâtımızın belini büküyor. Bunların görevi sadece bize karşı savaşmak. Öldürmenin uzmanı olmuşlar.

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