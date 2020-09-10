Terörist Mahmut Özden'in eylem hazırlığındaki fedaisi yakalandı

10 Eylül 2020 Perşembe 11:34:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 11:49:00
DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Terörist Mahmut Özden'in fedaisi yakalandı
DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'le bağlantılı olan ve “Özden'in fedaisi” olarak bilinen eylem hazırlığındaki Barış Coşkun Adana'da yakalandı. Zanlı İstanbul'a getirilip tutuklandı.
DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'le bağlantılı olan ve “Özden'in fedaisi” olarak bilinen eylem hazırlığındaki Barış Coşkun Adana'da yakalandı. Zanlı İstanbul'a getirilip tutuklandı.
TRT Haber
Ayrıntılar geliyor...
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