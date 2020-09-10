Terörist Mahmut Özden'in eylem hazırlığındaki fedaisi yakalandı

DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'le bağlantılı olan ve “Özden'in fedaisi” olarak bilinen eylem hazırlığındaki Barış Coşkun Adana'da yakalandı. Zanlı İstanbul'a getirilip tutuklandı.

TRT Haber

Ayrıntılar geliyor...