Teröristin umudu CHP

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11 Kasım 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 09:35:00

Terörist elebaşı Mazlum Kobani: CHP bize umut veriyor

Kaynak: Akşam Gazetesi

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YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, CHP'nin tezkereye hayır demesini ‘umut verici' olarak yorumladı. "Bizi ziyaret ederlerse iyi olur" dedi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Al Monitor'a verdiği röportajda CHP'yi övdü.

Uluslararası güçlerin PYD işgalindeki bölgelere yönelik bir operasyona karşı durmasının CHP'yi Suriye tezkeresine 'hayır' deme konusunda cesaretlendirdiğini belirten Şahin, her halükârda bunun iyi bir sinyal ve önemli bir adım olduğunu söyledi.

'OLUMLU OLABİLİR'

Elebaşı, "CHP böyle bir şey yapıyorsa bu da Türkiye içerisindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Bu da umut verici" şeklinde konuştu. 'CHP'den bir heyet davet etmek ister misiniz buraya?' şeklindeki soru üzerine ise elebaşı, "Olabilir. Bence olumlu da olabilir" cevabını verdi. 'Türkiye bölgeden çekilir mi?' sorusunu, "Suriye halkları, yönetimi ve uluslararası güçler bir mutabakata varırsa Türkiye çekilmek zorunda kalır. Türkiye'de Erdoğan iktidarı değişirse eğer bunun da mutlak katkısı olur" şeklinde cevaplayan Ferhat Abdi, ABD'nin Türkiye'nin operasyonuna karşı kendilerine garanti verdiğini de öne sürdü.

Etiketler : PKK/YPG CHP Mazlum Kobani Ferhat Abdi Şahin
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