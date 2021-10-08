Karayılan'ın saklandığı Bole Kampı'na hava harekâtı!

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08 Ekim 2021 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:08 Ekim 2021 Cuma 11:26:00

Terörist elebaşı Karayılan'ın saklandığı Bole Kampı'na hava harekatı

Kaynak: Sabah

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Kuzey Irak'taki Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım hava destekli kara harekâtı devam ederken, PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın saklandığı Bole Kampı'na, F-16'larla hava harekâtı düzenlendi. Sözde Doğu Karargâhı sorumlusu da öldürüldü

TSK önceki gece, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın saklandığı, Kandil'deki en önemli barınma alanlarından biri olan Bole Kampı'na, F-16'larla hava harekâtı düzenledi.

Sabah'ta yer alan habere göre terör örgütüne ait sözde akademi adını verdikleri ideolojik eğitim kampı, uçaksavar mevzileri ile yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı hastane olarak kullanılan iki ayrı nokta ve telsiz komuta merkezi kullanılamaz hale getirildi.

Aynı saatlerde İran ve Irak sınırında yer alan Süleymaniye kentine bağlı Çemçemal İlçesi kırsalındaki Şivan, Seydan ve Xase Vadisi'nin kesiştiği noktada yer alan bir dere yatağına SİHA ile düzenlenen diğer hava harekâtında da PKK'nın lojistik sorumluları olan biri kadın iki terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Yıldırım harekâtının sürdüğü Avaşin-Basyan bölgesinde önceki gün etkisiz hale getirilen 12 teröristten birinin ise "Rüstem" kod adlı sözde Doğu karargâhı sorumlusu olduğu bildirildi. Diğer taraftan Metina'da 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler : SİHA Şivan Seydan ve Xase Vadisi Kandil TSK
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