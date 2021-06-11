Terörist elebaşı Karayılan kamera karşısında yalvardı
Terör örgütü PKK elebaşlarında Murat Karayılan, kamaraların karşısına geçerek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından uğradıkları hezimeti itiraf etti. Karayılan, "Durun artık. Yani bunları söylememin zayıflıkla bir ilgisi yok. İçim yanıyor. Bizi rahat bıraksınlar." ifadesinde bulundu.
TSK'nın Kuzey Irak'taki operasyonlarıyla köşeye sıkışan ve son olarak Metina'da ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, yayınladığı videoyla hezimeti itiraf etti
Yeni Şafak'ta yer alan haberde kendini acındıran Karayılan, "Bunları söylememin zayıflıkla bir ilgilisi yok" diyerek şunları ifade etti:
"İçim yanıyor. Bizi rahat bıraksınlar. PKK saldırdı diyorlar. PKK ne zaman saldırmış"
Son olarak Metina'da ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan," Durun artık bizi rahat bırakın, herkese sesleniyorum sessiz kalmayın" sözleriyle yalvardı.
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