PKK/YPG'nin eteklerini tutuşturdu!

Terörist elebaşı ABD'ye yalvardı: Ne olur bizi unutmayın

Pençe-Kılıç Harekatı'ndan oldukça sert bir darba alan terör örgütü PKK/YPG endişeyle kara harekatını bekliyor..



"HALA GERGİNİZ"

Geçtiğimiz günlerde, PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Reuters'a telefonda adeta ağlamış, "Hala gerginiz, ABD, Türkiye'ye daha sert mesaj vermeli" demişti.

Birkaç gündür devam eden durumda değişen hiçbir şey yok. Halen PKK ABD'ye yalvarmaya, ABD basını ise PKK'nın sözcülüğünü yapmaya devam ediyor.

"AMERİKA'NIN SURİYE'DEKİ EN SADIK MÜTTEFİKİYİZ"

The Washington Post, Şahin'in "Amerika'nın Suriye'deki en sadık müttefikiyiz. Bizi unutmayın" başlıklı yeni bir yazısını yayılmadı.

ABD'den destek isteyen terörist skandal cümleler kurarak "Türkiye, bu yıl SDG'deki ve yönetimimizdeki pek çok meslektaşıma suikast düzenlendi" şeklinde açıklamalara yer verdi.

Yazısında kara harekatı paniğinin açıkça görüldüğü terörist, "Böyle bir saldırının sonuçlarının ne olacağını çok iyi biliyoruz; çünkü Türkiye bunu daha önce de yaptı" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ DURDURUN"

Uluslararası topluma seslenerek "Türkiye'yi durdurun" diyen Kobani, somut adımların azaltılmasını istedi.

Ancak ABD, son zamanlarda terör örgütü PKK/YPG'ye karşı geri adım atıyor. Teröristlere eğitim vermesiyle bilinen ABD, geçtiğimiz günlerde birlikte yaptıkları operasyonları azaltma yoluna gitmişti.