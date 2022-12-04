VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şanlıurfa Gençlik Buluşması
PKK/YPG'nin eteklerini tutuşturdu!
Macron'a göre Rusya'nın endişelerini dikkate alması gerekiyor
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü
Yunanistan'daki "dinleme skandalı" iddialarına yeni isimler eklendi
Kars ile Ardahan'da etkili olan kar ve sis ulaşımı aksatıyor
Kılıçdaroğlu'na cevap: Ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız
2024 Avrupa Halter Şampiyonası, Antalya'da yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığınca 629 binden fazla ev hayvanı kimliklendirildi
Filistin: İsrail saldırısına halk direnişi ve uluslararası girişimlerle karşı koyuyoruz
Tarımsal desteklerin artırılması üretimde sürdürülebilirliği sağlayacak
Yemen'de yaklaşık 4,5 yılda 375 binden fazla mayın ve mühimmat temizlendi
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Emine Erdoğan'dan "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" paylaşımı
Tahıl koridorundan 524 gemi ile 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı
TÜBİTAK'ın yarışmasında birinci olan öğrenciler 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı toprak analizleriyle çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor
"Dünyanın yaşanabilir olması, başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkün"
Düzce'de depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı
"Ahlak polisi geçmişte nerede kurulduysa orada kapatılmıştır"
Siber zorbalığa aile içi iletişimi zayıf çocuklar daha çok maruz kalıyor
ABD'de 5 milyon dolarlık "makarna" davası
Roma dönemine ait Tios tiyatrosu gün yüzüne çıkarılacak
Japon taraftarlar, 2022 Dünya Kupası'nda örnek davranışlarıyla takdir topluyor
04 Aralık 2022 Pazar 19:35:00 - Güncelleme:04 Aralık 2022 Pazar 19:35:00

Terörist elebaşı ABD'ye yalvardı: Ne olur bizi unutmayın

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Pençe-Kılıç Harekatı ardından büyük panik yaşayan terör örgütü PKK/YPG'de şimdi korkuyla kara harekatını bekleyeme başladı. Daha önce de yalvara yalvara yardım isteyen terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod isimli Ferhat Abdi Şahin, Washington Post üzerinden ABD'ye seslenerek "Bizi unutmayın" diye yalvardı.

Pençe-Kılıç Harekatı'ndan oldukça sert bir darba alan terör örgütü PKK/YPG endişeyle kara harekatını bekliyor..

"HALA GERGİNİZ"

Geçtiğimiz günlerde, PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Reuters'a telefonda adeta ağlamış, "Hala gerginiz, ABD, Türkiye'ye daha sert mesaj vermeli" demişti.

Birkaç gündür devam eden durumda değişen hiçbir şey yok. Halen PKK ABD'ye yalvarmaya, ABD basını ise PKK'nın sözcülüğünü yapmaya devam ediyor.

"AMERİKA'NIN SURİYE'DEKİ EN SADIK MÜTTEFİKİYİZ"

The Washington Post, Şahin'in "Amerika'nın Suriye'deki en sadık müttefikiyiz. Bizi unutmayın" başlıklı yeni bir yazısını yayılmadı.

ABD'den destek isteyen terörist skandal cümleler kurarak "Türkiye, bu yıl SDG'deki ve yönetimimizdeki pek çok meslektaşıma suikast düzenlendi" şeklinde açıklamalara yer verdi.

Yazısında kara harekatı paniğinin açıkça görüldüğü terörist, "Böyle bir saldırının sonuçlarının ne olacağını çok iyi biliyoruz; çünkü Türkiye bunu daha önce de yaptı" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ DURDURUN"

Uluslararası topluma seslenerek "Türkiye'yi durdurun" diyen Kobani, somut adımların azaltılmasını istedi.

Ancak ABD, son zamanlarda terör örgütü PKK/YPG'ye karşı geri adım atıyor. Teröristlere eğitim vermesiyle bilinen ABD, geçtiğimiz günlerde birlikte yaptıkları operasyonları azaltma yoluna gitmişti.

Etiketler : pkk ypg abdi şahin abd
Heyecanlandıran Paris buluşması

Heyecanlandıran Paris buluşması
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı
Eşine özlemi dinmiyor

Eşine özlemi dinmiyor
Festivali açtılar

Festivali açtılar
Koronayı atlattı ama koku kaybı kaldı

Koronayı atlattı ama koku kaybı kaldı
Baba jest

Baba jest
Tomris Albay'ı çağırmış

Tomris Albay'ı çağırmış
Aleyna Tilki: Doğaya âşığım

Aleyna Tilki: Doğaya âşığım
Klipten film setine

Klipten film setine

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX