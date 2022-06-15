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15 Haziran 2022 Çarşamba 09:49:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 09:49:00

Teröre verilen desteği ifşa etti: ABD silahlarını PKK depoladı

Kaynak: Independent Türkçe

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Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki SDG'nin eski Sözcüsü Talal Silo, ABD'nin imza karşılığı silah verdiğini söyledi. Silo, “ABD'liler gidince Kandil'den gelen Safkan adında bir PKK'lı silahları alıp bilmediğimiz yere götürürdü” dedi

Suriye'nin kuzeyinde "SDG" adını alan terör örgütü YPG/PKK'nın "sözcüsü" olan ve daha sonra örgütten kaçarak Türkiye'ye sığınan Talal Silo, Suriye'nin kuzeyine beklenen harekat öncesinde Independent Türkçe'ye açıklamalarda bulundu.

Talal Sülo, ABD silahlarının nasıl YPG'ye geçtiğini, Afrin harekâtı öncesi Lafarge fabrikasındaki toplantıyı ve SİHA operasyonlarını anlattı Talal Silo şunları söyledi:

SDG'Yİ PKK YÖNETİYOR

"2016'da, Lafarge tesisinde ABD, Fransız ve İngiliz yetkililerle toplantı yaptık. Toplantıda McGurk ve Mazlum Abdi de vardı. SDG ismini ABD'liler Mazlum Abdi'ye önerdi. Emirler YPG'den geliyordu. YPG ise emirleri daha yüksekten alıyordu. Biz işin başında Mazlum Abdi'nin olduğunu sanıyorduk ama o da emirler alıyormuş. Kritik askeri kararlar Bahoz Erdal tarafından yürütülüyor. İşin bütün kontrolü Sabri Ok'ta. Bahoz'un şu anda Rakka'da olduğunu düşünüyorum. ABD, SDG ya da YPG'nin Şam yönetimiyle sürekli temas halinde olduğunun farkındaydı. YPG'liler yurtdışına, Şam'ın kendilerine verdiği evraklar sayesinde çıktı. DEAŞ varken bile o bölgenin petrolü DEAŞ üzerinden gönderildi. Herkes payını alırdı. ABD'liler farkındaydı. YPG'nin yaralıları Şam'daki hastanelerde tedavi görürdü."

TSK'YA KARŞI KULLANILDI

ABD'liler SDG'ye silahları bileşenlerine ayrı ayrı imza karşılığında veriyordu. Türkmenler adına silahları imza karşılığında ben alırdım. Süryaniler adına Gabriel Kino, Arap aşiretler adına Şeyh Bender alırdı. İmza atılırken bu silahların Suriye rejimine karşı kullanılmayacağı teminatı da istenirdi. ABD'liler gittikten sonra Kandil'den gelen Safkan adındaki bir PKK'lı silahları alırdı. Bizim dahi bilmediğimiz yerlerde depolanırdı. SDG reddetse de onlarla birlikte çalışan YPG'ye bağlı "Afrin'i Özgürleştirme Güçleri" adında bir grup var. ABD'nin verdiği silahlar gerek TSK'ya gerekse de SMO'ya karşı bunlar tarafından kullanılıyor."

Etiketler : SDG suriye YPG pkk
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