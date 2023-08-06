Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Teröre ve teröriste geçit yok!



Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/C7MYPhf03g — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2023