Teröre "Pençe" darbesi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadesine yer verdi.

MSB, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz!" dedi.