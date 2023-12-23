Teröre geçit yok: 13 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki çatışmada ilk belirlemelere göre 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir."
Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2023
Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale... pic.twitter.com/bBg3ARQRbM
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