Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?

Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıklıgöl'ü ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyareti sırasında vatandaşın tepkisi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na "Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?" sözleriyle tepki gösterdi.

Kısa süreli gerginliğe neden olan tartışma, partililerin araya girmesiyle son buldu.