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04 Temmuz 2023 Salı 08:26:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 08:26:00

Terörden değil halaydan rahatsız oldular

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Terörden temizlenen Cilo Dağı'ndaki festival, HDP'liler tarafından ‘dağlar peşkeş çekiliyor', ‘çevre kirleniyor' bahanesiyle hedef alındı.

Yüksekova'da terörden temizlenen bölgede 15 bin kişinin katılımıyla düzenlenen 5. Cilo Fest, HDP'yi rahatsız etti. HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, halay çeken vatandaşların eğlendiği videoyu paylaşarak "Rezilliğe bakın hele" diye yazdı.

Mehmetçik, teröristler tarafından mesken tutulan bölgeleri huzura kavuşturmaya devam ediyor. Kentlerin terörden arındırılmasının ardından doğal güzellikler vatandaşın hizmetine sunuluyor. Bölgedeki yer altı kaynakları da verimli araziler de bölge halkı tarafından değerlendiriliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "5. Cilo Fest" 20 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Rafting, kano, bisiklet yarışı, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tırmanış, kayak, snowboard ve flyboard gibi etkinliklerin yapıldığı festivale katılanlar, bölgenin eşsiz manzarasında doğayla iç içe zaman geçirme ve eğlenme fırsatı buldu. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, festivale Türkiye'nin dört bir yanından 15 bine yakın kişinin katıldığını belirtti.

RAHATSIZ OLDULAR

Bölgede teröristler cirit atarken sesini çıkarmayan HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, halay çeken insanların videosunu paylaşarak "Rezilliğe bakın hele! Ve bu rezilliği eğlence diye sunuyorlar. Bazıları da buna ortak oluyorlar" diye yazdı. Encü'nün ardından bölücü hesaplardan da 'çevrecilik' kılıfıyla paylaşımlarda bulunuldu. Terör yandaşı bir hesaptan, "Valilik, festival adı altında Cilo dağlarını talan etmeye devam ediyor" denildi.

BAYRAK MI RAHATSIZ ETTİ?

Encü'nün paylaşımını vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş Encü'ye "Dağdaki Türk bayrağı mı sizi rahatsız etti?" diye yazdı.

Etiketler : Yüksekova HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü Yüksekova ilçesi
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