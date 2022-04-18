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18 Nisan 2022 Pazartesi 10:26:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 10:26:00

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: Buradan sonraki adres Kandil

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Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik "Pençe Kilit Operasyonu" başlatıldı. 24 TV'de operasyonu değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başbuğ, "Buradan sonraki adres Kandil. Artık örgüt burada istediği gibi at koşturamayacak. Bulunduğu yerden kafasını dahi çıkaramayacak." dedi.

Irak'ın kuzeyine başlatılan 'Pençe Kilit Operasyonu'nu değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinden sonraki adresin Kandil olacağını ifade etti.

24 TV'de operasyona yönelik kritik değerlendirmelerde bulunan Başbuğ, şunları ifade etti:

Burada amaç şüphesiz terörü sonlandırmak. Hangi coğrafyada olursa olsun. Buna Suriye, Irak hatta başka coğrafyalar da dahil. İşte bu açıdan baktığımızda bana göre yürütülenler arasında en hayırlısı olan operasyon dönemiyle karşı karşıyayız. Zira burada Sincar, Mahmur ve Kandil gibi bir şer üçgeni diyebileceğimiz kilit noktalar var. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Bunu da yapmanız için öncelikle bu tür operasyonları gerçekleştirmeniz gerekiyor.

YENİ OPERASYONLAR YOLDA

Ben bu harekattan sonra yeni coğrafyalarda, sonu Kandil'de sonu Sincar'da bitecek yeni operasyonların geleceğini düşünüyorum

Neden şimdi Basyan ve Zap bölgesi? Daha önceki operasyonları hatırlarsanız Zap bölgesi diğer operasyonlardan kaçan teröristlerin kümelendiği bir alan haline dönüştü. İşte bu kümelenen teröristleri bertaraf etmek, etkisiz hale getirmek aynı zamanda da teröristlerden boşalan bölgeleri güvenli bir koridor haline getirmek amacıyla bu operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon çok iyi gidiyor. Çok sayıda sığınak ve mağara ele geçirilmiş durumda. Yine bir çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

KANDİL ÇEMBERİ İYİCE DARALDI MI?

Buradan sonraki adres Kandil. Operasyona "Pençe Kilit" adının verilmesi kesinlikle tesadüf değil. Suriye sınırına kadar uzanan ve şuan ele geçirilen bölgelerle birlikte kontrolün ele geçirildiği bir alan oluşacak. İşte bu o coğrafyayı örgüte kitlemek anlamına geliyor. Artık örgüt burada at koşturamayacak hatta bulunduğu yerden kafasını dahi çıkaramayacak.

Etiketler : Pençe Kilit Operasyonu ırak kandil Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ
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