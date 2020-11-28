PKK'dan Ermenistan itirafı: Birlikte savaştık

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28 Kasım 2020 Cumartesi 14:59:00 - Güncelleme:28 Kasım 2020 Cumartesi 14:59:00

Terör örgütünün sözde yöneticilerinden Ermenistan itirafı: Azerbaycan'a karşı birlikte savaştık

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Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileri, örgüt üyelerinin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti.

DHA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre; terör örgütü PKK/KCK’nın kadın yapılanmasının sözde yöneticilerinden Layika Gültekin, örgütün yayın organında itiraf gibi söylemlerde bulundu. "Karabağ’a kadar gidip Ermeni askerlerle beraber savaşıyoruz. Ermenistan halkının istediği her zaman yanlarında oluruz" diyen Gültekin'in, teröristlerin Azerbaycan'a karşı savaştığını ifade etti.

Böylelikle PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da imzalanan anlaşma öncesinde Ermenistan saflarında yer aldığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Güvenlik kaynakları ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun operasyonları nedeniyle terör örgütünden kaçışların arttığını, örgütün içinde büyük çözülmelerin yaşandığını belirtti. Katılımın iyice azaldığını, örgütün hareket serbestisini yitirdiğini ifade eden kaynaklar, PKK/KCK terör örgütünün Karabağ’da Ermenistan’ın yanında yer alarak Ermenistan’ın Irak'ın kuzeyinde kendilerine destek vermesini amaçladıklarını, eleman eksikliğini kadın ve gençleri öne sürerek kapatmak gibi bir planı uygulamaya çalıştıklarını vurguladı.

Etiketler : pkk terör örgütü ermenistan azerbaycan
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