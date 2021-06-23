İşte ABD'nin YPG'si-2

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23 Haziran 2021 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:23 Haziran 2021 Çarşamba 08:00:00

Terör örgütünün kirli yüzü bir bir ortaya çıkıyor! İtiraf etti

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İşte ABD'nin YPG'si. Peşmerge'yi vuran roket Suriye'den. İtirafçı PKK'lı, Metina'da 5 Peşmerge'nin öldüğü saldırının YPG'den alınan roketle yapıldığını söyledi.

Türk askerine yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunan terör örgütü PKK'nın sözde Metina sorumlusu "Özgür Jiyanda" kod adlı İnan Çelik, Irak'ın kuzeyinde peşmerge güçlerine teslim oldu. Akşam'ın haberine göre, İtirafçı olan terörist, son aylarda PKK'nın Peşmerge güçlerine saldırılarıyla ilgili bilgiler verdi. İnan Çelik, Metina'da 5 Haziran'da 5 Peşmerge'nin öldürüldüğü saldırının, Suriye'de ABD'nin desteklediği YPG'den alınan silahlar ve YPG'ye bağlı teröristlerle gerçekleştirildiğini söyledi.

Terörist ifadesinde şunları kaydetti:

ÖZEL EKİP EĞİTTİ

"Saldırıda 'SHMEL' adında bir roket kullanıldı. Bu silah 2020 yılı ilkbaharında Rojava'dan (Suriye'nin kuzeyi) getirildi. Silahın kullanılması için eğitilenler tepeye gönderilmişti. Saldırı esnasında silahın başında kim vardı bilmiyorum ama bu birimin başında Harun Dersim ve Özgür Rojava vardı. Bu silah özel olarak zırhlı araçlara veya piyade güçlere karşı kullanılıyor, buna göre roketleri bulunuyor."

SİVİLLERİN ÜZERİNE ATEŞ AÇTILAR

Terör örgütü YPG/PKK geçen 2 Haziran'da, Münbiç'te kaçırılan çocuklarını geri almak için gösteri yapan sivillerin üzerine ateş açmış, olayda 8 sivil ölmüştü.

HASTANEYE FÜZE ATTILAR

ABD'nin müttefik ilan ettiği terör örgütü YPG, geçen 12 Haziran'da, Tel Rıfat'ta bir hastaneye füzelerle saldırmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : ypg permerge suriye Terör örgütü YPG/PKK
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