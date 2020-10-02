Terör örgütüne büyük darbe! 171 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Covid-19 tedbirleri kapsamında 7 milyon 129 bin 904 denetim, 169 bin 109 ihbar ve şikayet üzerine kontrol gerçekleştirilmiştir. 1 Ekim itibariyle 93 bin 725 kişi kapasiteli yurt ve pansiyonlarda 2 bin 474 kişi zorunlu izolasyona tabi tutulmaktadır. Bugüne kadar 5 bin 23 kişi bu noktalarda misafir edildi." dedi.

Çataklı, eylülde iç güvenlik operasyonlarında 12'si arananlar listesinden 171 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Yıldırım Operasyonlarımız 12 ayrı bölgede 14 bin personelle devam ediyor. Bugüne kadar; 97 terörist etkisiz hale getirilmiş, 51 işbirlikçi yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Yeni nesil sürücü belgelerini çıkarırken, talep edilmesi halinde herhangi bir ücret ödemeden sürücü belgesindeki bilgiler yeni nesil kimlik kartlarına aktarılıyor." açıklamasında bulundu.