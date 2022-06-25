Terör örgütünde çözülme sürüyor

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25 Haziran 2022 Cumartesi 22:07:00 - Güncelleme:25 Haziran 2022 Cumartesi 22:07:00

Terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, 3 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015'te örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Etiketler : terör örgütü PKK ikna
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