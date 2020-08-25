Terör örgütünde çözülme sürüyor: 2 terörist daha teslim oldu
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanlığı, biri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 teröristin ikna yoluyla, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu daha bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiği öğrenilen örgüt mensuplarından birinin İnterpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede arandığı belirlendi.
2 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 139’a yükseldi.
- 3 bakan selin derinden vurduğu Giresun'da inceleme yaptı
- Terör örgütünde çözülme sürüyor: 2 terörist daha teslim oldu
- Dışişleri Bakanlığı: ABD Dışişleri'nin haddini aşan açıklamasını külliyen reddediyoruz
- Ali Babacan koronavirüse yakalandı
- Türkiye'den Yunanistan'a net mesaj: Şımarıklıktan vazgeçin, kendinizi riske atmayın
- Türkiye'de bugün 1502 yeni vaka belirlendi, 887 kişi virüsü yendi