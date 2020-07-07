Terör örgütü YPG/PKK üyesi kadın ikna sonucu teslim oldu
Mersin İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü YPG/PKK üyesi bir kadının teslim olduğunu bildirdi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü YPG/PKK üyesi bir kadının teslim olduğunu bildirdi.
Komutanlıktan yapılan açıklamada, örgüt üyesinin, ailesiyle yapılan ikna çalışmaları sonucunda teslim olduğu belirtildi.
Açıklamada, kadının 2015 yılından itibaren silahlı terör örgütü içerisinde yer aldığı aktarıldı.
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