Terör örgütü yandaşlarından Avrupa'da alçak provokasyon: Türkiye'yi hedef aldılar
Kaynak: Sabah
Avrupa'nın her yanında yuvalanan terör örgütü PKK destekçileri, Türkiye'yi hedef alan eylemlerini sürdürüyor. Bu kez İsviçre'de toplanan terör destekçileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşması olarak kabul edilen Lozan Antlaşması'nın yüzüncü yıl dönümünde aşağılık bir gösteriye imza attı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ve terör örgütünün ambleminin olduğu paçavralarla İsviçre'nin Lozan kentinde toplanan on binlerce terörist Türkiye'nin bölünmesi çağrısında bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşması olarak bilinen Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 2023 tarihinde 100 yaşını dolduracak. Türkiye ile birlikte yedi ülkenin dahil olduğu Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte Türkiye'nin sınırlarının belirlendiği anlaşma, bölgede bölücü bir devlet kurmak isteyenlerin önüne de set çekmişti.
PKK YANDAŞLARINDAN ALÇAK EYLEM
Sabah'ın haberine göre; Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte hedeflerine ulaşamayan bölücü güçler, anlaşmanın 100. yıl dönümüne sayılı saatler kala alçak bir gösteriye imza attı. Lozan Antlaşması'na karşı faaliyetleriyle dikkat çeken terör örgütü PKK/YPG destekçileri, anlaşmanın imzalandığı İsviçre'nin Lozan kentinde toplandı.
Birçok yerde Lozan karşıtı eylemler gerçekleştiren terör destekçileri bu kez de ellerinde paçavralar ve terörelebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarıyla Lozan'da ortaya çıktı.
Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümüne iki gün kala, imzaların atıldığı kentte yaşanan olayda bir araya gelen PKK'lı teröristler Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan sloganlarla yürüdü.
Lozan görüşmelerinin yapıldığı Beau-Rivage Palace binasının önünden başlayan yürüyüşte terör destekçileri, Türkiye'nin bölünmüş halde resmedildiği bir haritayı da açtı.
Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP), ellerinde terör örgütü paçavralarını taşıyan grubu görüntüledi.
Provokasyonda PKK paçavralarının yanı sıra terörelebaşının Abdullah Öcalan'a destek sloganları atıldı.
İsviçre polisi ise aşağılık eyleme müdahale etmedi.
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