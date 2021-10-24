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24 Ekim 2021 Pazar 20:53:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 22:03:00

Terör örgütü üyesi olmak suçundan hapis cezası bulunan kadın İzmir'de yakalandı

Kaynak: AA

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İzmir'in Urla ilçesinde, terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan kadın, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, terör örgütüne üye olmak suçundan aranan M.A'nın (59) Urla'ya geldiğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü Zafer Caddesi'nde kullandığı otomobilde yakaladı.

İşlemin tamamlanmasının ardından Urla Adliyesi'ne sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Etiketler : terör örgütü pkk operasyon
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