VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
‘Veda Mektubu'na güçlü kadro
Bakan Kurum, Manavgat'ta 2021'deki yangın sonrası inşa edilen evleri inceledi
Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı
Fuat rolünün karakterini sevmiş
Tabletler yoktu hayaller vardı
6'lı masa cumhurbaşkanı değil sekreter arıyor!
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi
Çanakkale'de tarımsal sulamada da kullanılan barajda su seviyesi düştü
İstinaf, İstanbul'daki suç örgütü davasında verilen cezaları hukuka uygun buldu
MTV ve yapılandırma taksit ödemeleri için son tarih 31 Ocak
MEB, kayıtsız öğrenciler için otomatik takip sistemini devreye aldı
Türkiye'nin "arıcılık haritası" oluşturuldu
Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda bir haftada yaklaşık 5 ton kokain ele geçirildi
Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Sağlık Bakanlığı, muayenehane hekimleriyle ilgili kota sınırlamasını kaldırdı
"Türkiye teknoloji tabanlı girişimcilikte çok farklı noktalara gelecek"
Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu geçti
Bakan Nebati duyurdu: Vergi denetiminde rekor kırıldı
Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kuruluna atama yapıldı
Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 operasyonu başlatıldı
Bakan Soylu: Terör sadece bizi birbirimize düşüren bir anlayış ortaya koymadı
Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Sanat aşkına
07 Ocak 2023 Cumartesi 13:05:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 13:05:00

Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i FETÖ, 2'si PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak üzere 15 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hudut Kartalları'nın, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 kişiyi yakaladığı belirtildi.

Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı sınır güvenliği terör örgütü fetö
Dublör kullanmadı

Dublör kullanmadı
Junior Ferit

Junior Ferit
Dizi aşkı gerçek oldu

Dizi aşkı gerçek oldu
Aşk güne mutlu başlatıyor

Aşk güne mutlu başlatıyor
Hem oynadılar hem şarkı söylediler

Hem oynadılar hem şarkı söylediler
2 gün 2 gece açılış

2 gün 2 gece açılış
Kırmızılı Begüm!

Kırmızılı Begüm!
Minikler müzikali

Minikler müzikali
Ebru Şahin'den şaşırtan itiraf

Ebru Şahin'den şaşırtan itiraf

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX