Terör örgütü PYD elebaşı Abdi Şahin'den CHP'ye davet

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10 Kasım 2021 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 15:00:00

Terör örgütü PYD elebaşı Abdi Şahin'den CHP'ye tezkere teşekkürü ve görüşme daveti

Kaynak: Akşam

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Mehmetçik'e sınır ötesi operasyonu yetkisi veren tezkereye 'hayır' diyen CHP'ye, Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin'den teşekkür geldi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, TBMM'deki "Irak" ve "Suriye" oylamasında, HDP ile birlikte Mehmetçik'e sınır ötesi operasyonu yetkisi veren tezkereye 'hayır' diyen CHP'ye teşekkür etti.

"Tezkereye 'hayır' olumlu bir adım"

CHP'nin tutumunu 'olumlu' bulan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, uluslararası güçlerin terör örgütü PYD işgalindeki bölgelere yönelik bir operasyona karşı durmasının CHP'yi Suriye tezkeresine "hayır" deme konusunda cesaretlendirdiğini belirtti.

CHP'YE DAVET

Terörist elebaşı Şahin, "CHP böyle bir şey yapıyorsa bu da Türkiye içerisindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Bu da umut verici." dedi.

Söz konusu adımı 'Türkiye'de dengelerin değiştiği' şeklinde yorumlayan terörist, "CHP'den bir heyeti davet edebiliriz." dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN DA ALKIŞ GELMİŞTİ

Öte yandan CHP'nin, HDP'nin çağrısıyla Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vermesi terör örgütü PKK'dan tam not aldı.

Konuyla ilgili konuşan PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'nin "evet" demesi halinde iktidar olma iddiasını sürdüremeyeceğini anladığını belirterek "Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Terör örgütü CHP HDP Suriye tezkeresi PKK
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