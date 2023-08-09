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09 Ağustos 2023 Çarşamba 22:09:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 22:09:00

Terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'deki briket evlere saldırısında 6 sivil yaralandı

Kaynak: AA

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Suriye'nin Halep ilinin Tel Rıfat ilçesindeki işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı briket evlere düzenlediği roketli saldırıda 6 sivil yaralandı.

Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Suriye'nin Tel Rıfat ilçesini 6 yılı aşkın süredir işgalinde tutan PKK/YPG, sivil yerleşimleri hedef almayı sürdürüyor.

Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristler, askeri muhaliflerin kontrolündeki Afrin'in güneydoğusundaki Terende köyünde yerlerinden edilenlerin sığındığı briket evlere 2 roket saldırısı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk, 6 sivil yaralandı.

Yaralı 6 sivil çevredeki hastanelere nakledildi.

TEL RIFAT'TA SON DURUM

PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

PKK/YPG, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Etiketler : suriye terör PKK/YPG
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