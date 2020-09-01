Terör örgütü PKK'ya siber darbe! 'Mezopotamia Hackers' gözaltında
Kaynak: DHA
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda siber saldırılarda örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 21 kişi için gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK adına siber saldırılarla örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS grubu isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilimizde 411 kamu kurum/kuruluşu ile 14.271 tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 21 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi’ denildi.
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