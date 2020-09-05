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05 Eylül 2020 Cumartesi 08:02:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 08:02:00

Terör örgütü PKK'ya İstanbul'da operasyon! 6 gözaltı

Kaynak: AA

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Terör örgütü PKK'ya yönelik gerek kırsalda gerek sınır ötesinde gerekse yurt içinde devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen operasyonda 6 Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan Suriyeli 8 kişinin kaçak yollarla yurda giriş yaptığı ve çeşitli kurum ve kuruluşlara ait sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplar üzerinden propaganda yürüttükleri istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli 6 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 şarjör, 15 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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