Terör örgütü PKK'ya haziran ayında 'üst düzey' darbe!
Haziran ayında 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Çataklı, "Kırsaldaki terörist sayısının 400'lü rakamlara indiği bu dönemde elde ettiğimiz bu sonuç, terörle mücadeledeki kararlılığımızı gösteriyor." dedi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "2020'nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.
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