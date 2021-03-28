PKK'nın vahşeti 27 yıl sonra ortaya çıktı

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28 Mart 2021 Pazar 13:05:00 - Güncelleme:28 Mart 2021 Pazar 13:05:00

Terör örgütü PKK'nın vahşeti 27 yıl sonra kazıyla ortaya çıktı

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Siirt'te 1993'te 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Talat Minaz, 5 ay sonra örgütten kaçtı. Eve döndükten 4 ay sonra babası kaybolan Minaz, 8 ay önce, 1995'te teslim olan Kurtalanlı O.C. isimli bir PKK'lının ifadesine ulaştı.

Siirt'te 1993'te henüz 14 yaşında PKK tarafından dağa götürülen Talat Minaz, 5 ay sonra örgütten kaçtı. Terör örgütü ise intikam olsun diye babasını katletti. 27 yıl sonra bulunan kemikler adli tıbba gönderildi

Sabah'ın haberine göre Talat Minaz, 1993'te 14 yaşındayken Siirt'in Kurtalan ilçesinde PKK tarafından kaçırıldı. Henüz lise 2 öğrencisiyken örgütten kaçarak kurtulan Talat Minaz'ın babası ise eve döndükten 4 ay sonra kayboldu. Yıllardır babasını ararken 8 ay önce, 1995'te teslim olan Kurtalanlı O.C. isimli bir PKK'lının ifadesine ulaştı.

Terörist ifadesinde, Minaz'ın babası İbrahim Minaz'ın örgüt tarafından kaçırıldığı, Şeyh Ömer Dağı'nda kurulan sözde mahkemede sorgulanıp, işkenceyle öldürülerek infaz edildiği anlatılıyordu. Cezaevindeki teröriste mektupla ulaşan Talat Minaz, babasının Şeyh Ömer Dağı'nda su kuyusunun yakınlarına gömüldüğü bilgisini aldı.

Savcılığa yapılan başvuru sonrasında söz konusu yerde yapılan kazılarda ise kemik parçalarının yanı sıra ayakkabı ve pantolon gibi eşyalar bulundu. Bulunan kemikler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, savcılık ilk olarak adli tıptan, kazılarda çıkan kemiklerin ne kemiği olduğunun tespit edilmesini istedi. Aile yaklaşık üç aydır adli tıptan çıkacak sonucu bekliyor.

SİLAH BENDEN UZUNDU

14 yaşında terör örgütünden kaçan, 27 yıldır da babasını arayan Talat Minaz şunları söyledi:

"Gara'daki şehitleri duyunca babam aklıma geldi. Günlerce etkisinden çıkamadım. Babama da aynı zulmü yaptılar. Diyarbakır annelerini de ne zaman haberlerde görsem etkileniyorum. Onları ziyarete gideceğim. Neler çektiklerini ben biliyorum. Düşünün, 14 yaşındayken kaçırıldım. Bana verdikleri Kalaşnikof silah benden iki, üç parmak uzundu. "

Etiketler : pkk terör örgütü vahşet talat minaz
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