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Terör örgütü PKK'nın kalleşliği belgelendi! Ailesine öldü denilen terörist ikna yoluyla teslim oldu
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27 Ağustos 2020 Perşembe 14:23:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 14:31:00

Terör örgütü PKK'nın kalleşliği belgelendi! Ailesine öldü denilen terörist ikna yoluyla teslim oldu

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İçişleri Bakanlığı'nca yapılan son dakika açıklamada gençleri ailesinden koparık dağa kaçıran terör örgütü PKK'nın kalleşliği bir kez daha belgelendi.

Terör örgütü PKK'nın ailesine öldüğünü söylediği terörist güvenlik güçlerimize teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 140'a yükseldi

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Şırnak'ta gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları sonrası terör örgütü PKK tarafından örgüt güdümünde yayın yapılan internet sitelerinde, 'Botan Cudi' kod adlı terör örgütü mensubunun öldüğünün açıklandığı belirtildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün iddiasının aksine teröristin ölmediğinin tespit edildiği kaydedilerek, "Bunun üzerine jandarma ikna timleri tarafından çalışma başlatıldı ve aile ile irtibata geçildi. Aile bireylerinin de ikna çalışmalarına verdiği destek sayesinde terörist ikna edilerek 27 Ağustos 2020 günü Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı" denildi.

Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan örgüt mensubunun, terör örgütüne, 2014 yılında yapılan propagandalardan etkilenerek katıldığı, kötü muamele görmesi, güvenlik kuvvetlerinin etkili operasyonları, örgüt içinde meydana gelen ölümlerin kendisini etkilemesi, örgütte bulunduğu sürede pişman olması ve ailesinin kendisi ile temas kurması sonucu kaçmaya karar verdiğini beyan ettiği belirtildi. Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 140’a yükseldiği kaydedildi. 

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